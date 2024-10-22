«В плен нас особо не берут»: офицер ВСУ рассказал о тяжелом положении группировки в Курской области

Ухудшение погодных условий резко сократило возможности украинской группировки в Курской области. Об этом рассказал бывший донецкий журналист Кирилл Сазонов, который в настоящее время в звании офицера ВСУ находится в российском приграничье.
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