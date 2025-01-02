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Пленный боевик ВСУ рассказал о массовом переводе военных медиков в пехоту

Пленный боевик ВСУ рассказал о массовом переводе военных медиков в пехоту

REUTERS/Oleg Petrasiuk/Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces/Handout via REUTERS Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) по приказу главкома Александра Сырского переводит каждого пятого военного медика в состав пехоты.

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