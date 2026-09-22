На Нерюнгринской ГРЭС потушили пожар

Возгорание оборудования, произошедшее на Нерюнгринской ГРЭС (Якутия) 22 сентября, удалось ликвидировать, сообщает пресс-служба АО «Дальневосточная генерирующая компания».
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