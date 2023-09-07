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Госсекретарь США анонсировал передачу конфискованных у российских бизнесменов активов на помощь «ветеранам ВСУ»

Госсекретарь США анонсировал передачу конфискованных у российских бизнесменов активов на помощь «ветеранам ВСУ»

Активы российских предпринимателей, конфискованные властями США, в скором будущем будут направлены на оказание помощи «ветеранам ВСУ».

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