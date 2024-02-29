Пытавшегося обесчестить массажистку Отабека отпустили, и он вернулся

Азохен вей товарищи бояре

Уверен, что мало кто удивится узнав, что носителя древних культурных традиций довольно быстро отпустили, ибо... ибо Мастурбек нэ учом нэ виноват ! Мусульманам религия разрешает убивать и насиловать, ну там и грабить и воровать по случаю тоже можно, не грех.