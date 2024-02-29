Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Пытавшегося обесчестить массажистку Отабека отпустили, и он вернулся

Пытавшегося обесчестить массажистку Отабека отпустили, и он вернулся

# Чернильница На этот раз его встретили мужчины из Русской общины. Друзья, буквально пару дней назад мы с вами стали свидетелями довольно неприятной истории, произошедшей в прекрасном городе Ярославле.

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Комментарии
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Азохен вей товарищи бояре
Уверен, что мало кто удивится узнав, что носителя древних культурных традиций довольно быстро отпустили, ибо... ибо Мастурбек нэ учом нэ виноват ! Мусульманам религия разрешает убивать и насиловать, ну там и грабить и воровать по случаю тоже можно, не грех.
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1 час.
Олег Дембо
Надо в первую очередь строго наказать тех, кто отпустил любвеобильного идиота - полицейских, следователей, судью. ГРОМКО, на всю страну их ославить.
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58 мин.

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