# Чернильница На этот раз его встретили мужчины из Русской общины. Друзья, буквально пару дней назад мы с вами стали свидетелями довольно неприятной истории, произошедшей в прекрасном городе Ярославле.
Пытавшегося обесчестить массажистку Отабека отпустили, и он вернулся
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Азохен вей товарищи бояре
Уверен, что мало кто удивится узнав, что носителя древних культурных традиций довольно быстро отпустили, ибо... ибо Мастурбек нэ учом нэ виноват ! Мусульманам религия разрешает убивать и насиловать, ну там и грабить и воровать по случаю тоже можно, не грех.
Ответить
1 час.
Олег Дембо
Надо в первую очередь строго наказать тех, кто отпустил любвеобильного идиота - полицейских, следователей, судью. ГРОМКО, на всю страну их ославить.
Ответить
58 мин.
Свежие комментарии