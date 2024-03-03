Тело мужчины нашли в подъезде дома на востоке Москвы

Пресс-служба столичного Следственного Комитета Тело мужчины со множественными повреждениями на лице нашли в подъезде дома на 5-й Парковой улице на востоке Москвы, сообщили в пресс-службе столичного Следственного комитета.
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