«Талибан» обретает новый имидж в глазах России

Геннадий Свешников

Это очень приятно,миролюбие талибан,но здесь один очень коварный вопрос❓Как на долго, будет существовать мир и добрососедство,направленное на созидание к совершенству⁉️Мир Вашему дому,милости просим в гости для содружеств и процветания❗Это, уже однажды, вам преподносили👍😇🙏