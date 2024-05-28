Медвежий угол
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Медвежий угол

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«Талибан» обретает новый имидж в глазах России

«Талибан» обретает новый имидж в глазах России

Ряд российских ведомств считают, что движение «Талибан*», которое сегодня руководит Афганистаном, стоит исключить из списка террористических организаций.

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Комментарии
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Eduard
Америка короновирусом 20 миллионов убила,но почему-то их террористами не считают,или Израиль террорист в Государственном масштабе!
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6 час.
Alexander S
Конечно не будут, они (храмы) уже разрушены ;)
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6 час.
Геннадий Свешников
Это очень приятно,миролюбие талибан,но здесь один очень коварный вопрос❓Как на долго, будет существовать мир и добрососедство,направленное на созидание к совершенству⁉️Мир Вашему дому,милости просим в гости для содружеств и процветания❗Это, уже однажды, вам преподносили👍😇🙏
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3 час.

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