Ростех впервые показал мобильный пункт управления беспилотниками для спасателей

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех впервые представил на выставке «Комплексная безопасность» мобильный пункт управления беспилотными авиационными системами для проведения спасательных операций.
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