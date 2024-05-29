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Ростех

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Ростех впервые показал мобильный пункт управления беспилотниками для спасателей

Ростех впервые показал мобильный пункт управления беспилотниками для спасателей

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех впервые представил на выставке «Комплексная безопасность» мобильный пункт управления беспилотными авиационными системами для проведения спасательных операций.

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