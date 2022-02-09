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Дипломатия «Искандеров». Чего добивается Путин, выдвинув Западу заведомо невыполнимые условия - «Мнения»

Дипломатия «Искандеров». Чего добивается Путин, выдвинув Западу заведомо невыполнимые условия - «Мнения»

Павел ЛузинВсе январские переговоры России с США, НАТО и ОБСЕ ожидаемо ничем конкретным не закончились: Москва выдвигала заведомо неприемлемые условия и демонстративно подгоняла оппонентов.

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