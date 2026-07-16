Битва за имя: внебрачный сын Жириновского дошел до Конституционного суда

Внебрачный сын Жириновского оспорил в КС нормы об установлении отцовства.Олег Жириновский, который уже три года безуспешно пытается юридически подтвердить свое родство с основателем ЛДПР, обратился в Конституционный суд.
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