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Царьград

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Битва за имя: внебрачный сын Жириновского дошел до Конституционного суда

Битва за имя: внебрачный сын Жириновского дошел до Конституционного суда

Внебрачный сын Жириновского оспорил в КС нормы об установлении отцовства.Олег Жириновский, который уже три года безуспешно пытается юридически подтвердить свое родство с основателем ЛДПР, обратился в Конституционный суд.

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