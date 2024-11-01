Во Франции назвали выборы в США моментом истины для Европы

Предстоящие президентские выборы в США станут «моментом истины» для Европы, которая должна ускорить темпы производства вооружений и обеспечивать собственную безопасность, заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро в интервью радиостанции RMC.
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