Русская весна
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Русская весна

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Во Франции назвали выборы в США моментом истины для Европы

Во Франции назвали выборы в США моментом истины для Европы

Предстоящие президентские выборы в США станут «моментом истины» для Европы, которая должна ускорить темпы производства вооружений и обеспечивать собственную безопасность, заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро в интервью радиостанции RMC.

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Комментарии
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Константин Самарин
Кто-бы ни победил, Европа так и останется колонией США.
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