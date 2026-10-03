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Удар пришелся по частным домам: ребенок пострадал при атаке дронов на Белгородскую область

Удар пришелся по частным домам: ребенок пострадал при атаке дронов на Белгородскую область

БЕЛГОРОД, 3 сентября, ФедералПресс. Украинские боевики в очередной раз совершили серию жестоких атак на мирные населенные пункты Белгородской области, в результате чего пострадал несовершеннолетний.

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