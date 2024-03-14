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Марк Селби — Чемпион Championship League 2024

Марк Селби — Чемпион Championship League 2024

Марк Селби обыграл в финале соотечественника Джо О’Коннора и завоевал свой первый титул на турнире Championship League 2024 в Лестере, сообщает CLS Марк Селби (фото: WST) Новости Championship League 2024 (пригласительный) Championship League 2024 (пригласительный).

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