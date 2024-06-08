Посольство КНР в Вашингтоне: США подрывают режим ядерного разоружения

Соединенные Штаты Америки подрывают режим ядерного разоружения и нераспространения. Официальный представитель посольства Китая в США так прокомментировал заявление спецпомощника президента США, старшего директора по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению в Совете национальной безопасности администрации американского президента Праная Вадди.
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