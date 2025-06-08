Рубио: в покушении на Урибе виновата левая риторика властей Колумбии

Государственный секретарь США Марко Рубио назвал риторику властей Колумбии причиной покушения на анонсировавшего планы занять пост президента колумбийского сенатора от партии "Демократический центр" Мигеля Урибе Турбая.
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