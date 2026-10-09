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Рубеж — 40 лет. Три простых шага, которые спасут сосуды и сердце от износа

Рубеж — 40 лет. Три простых шага, которые спасут сосуды и сердце от износа

Фото: Unsplash После 40 лет сердечно-сосудистая система перестает прощать ошибки. Если в 30 организм легко компенсировал бессонные ночи и погрешности в питании, то в зрелом возрасте защита сердца требует системного подхода.

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