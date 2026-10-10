Академик Лукьянов: люди все еще не живут дольше 125 лет

Предельный для людей возраст по-прежнему не превышает 125 лет, заявил академик РАН (Российской академии наук) Сергей Лукьянов, ректор Российского национального исследовательского медицинского университета им.
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