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Газета.ру

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Академик Лукьянов: люди все еще не живут дольше 125 лет

Академик Лукьянов: люди все еще не живут дольше 125 лет

Предельный для людей возраст по-прежнему не превышает 125 лет, заявил академик РАН (Российской академии наук) Сергей Лукьянов, ректор Российского национального исследовательского медицинского университета им.

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