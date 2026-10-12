МОЦОМД получил 2 высокотехнологичных инкубатора для новорожденных

Отделение хирургии новорожденных Московского областного центра охраны материнства и детства получило современное оборудование в рамках нацпроекта «Здравоохранение».
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