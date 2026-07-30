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ТАСС

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Дроны группировки "Запад" тараном сбили R-18 ВСУ в районе Красного Лимана

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Операторы FPV-перехватчиков 31-го мотострелкового полка 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожили тараном в воздухе несколько беспилотных летательных аппаратов R-18 подразделений ВСУ на краснолиманском направлении.

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