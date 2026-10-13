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Контрафронт

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Нигерия: шесть боевиков Исламского государства в провинции Западная Африка (ISWAP) были убиты и пять...

Нигерия: шесть боевиков Исламского государства в провинции Западная Африка (ISWAP) были убиты и пять солдат получили ранения после того, как боевики ISWAP начали нападение на военную базу в Гарахе, район местного самоуправления Хонг (LGA), штат Адамава, в ночные часы 12 октября.

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