Нигерия: шесть боевиков Исламского государства в провинции Западная Африка (ISWAP) были убиты и пять солдат получили ранения после того, как боевики ISWAP начали нападение на военную базу в Гарахе, район местного самоуправления Хонг (LGA), штат Адамава, в ночные часы 12 октября.