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Рубио заверил Сийярто о намерении Трампа закончить конфликт с Украиной

Рубио заверил Сийярто о намерении Трампа закончить конфликт с Украиной

Венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в телефонном разговоре с госсекретарем США Марко Рубио получил от него заверения, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп твердо намерен добиться прекращения конфликта на Украине.

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