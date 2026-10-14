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Регионы России

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Депутаты предложили обязать авиакомпании бесплатно информировать пассажиров по СМС

Депутаты предложили обязать авиакомпании бесплатно информировать пассажиров по СМС

Депутаты фракции «Новые люди» предложили внести изменения в Федеральные авиационные правила, установив обязанность авиакомпаний бесплатно информировать пассажиров по СМС о задержках, переносах и отменах рейсов.

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