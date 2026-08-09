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РЕБЁНОК.РУ

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Нужно ли заставлять ребенка учиться летом?

Нужно ли заставлять ребенка учиться летом?

Неожиданный ответ педагога. Екатерина Мазеина Редактор, мама двух девочек Источник: Unsplash До начала учебного года еще месяц, а вы уже ловите себя на мысли, что ребенок разленился и забыл таблицу умножения? Многие родители усиливают педагогический натиск, сажая детей за прописи и учебники на 2–3 часа в день.

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