Нужно ли заставлять ребенка учиться летом?

Неожиданный ответ педагога. Екатерина Мазеина Редактор, мама двух девочек Источник: Unsplash До начала учебного года еще месяц, а вы уже ловите себя на мысли, что ребенок разленился и забыл таблицу умножения? Многие родители усиливают педагогический натиск, сажая детей за прописи и учебники на 2–3 часа в день.