Экс-футболист Ибрагимович раскритиковал игроков, переехавших в Саудовскую Аравию

Бывший нападающий сборной Швеции по футболу Златан Ибрагимович в интервью Пирсу Моргану заявил, что ведущие футболисты должны завершать карьеру на высоком уровне, а не уходить ради денег в клубы Саудовской Аравии.
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