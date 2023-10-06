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Экс-футболист Ибрагимович раскритиковал игроков, переехавших в Саудовскую Аравию

Экс-футболист Ибрагимович раскритиковал игроков, переехавших в Саудовскую Аравию

Бывший нападающий сборной Швеции по футболу Златан Ибрагимович в интервью Пирсу Моргану заявил, что ведущие футболисты должны завершать карьеру на высоком уровне, а не уходить ради денег в клубы Саудовской Аравии.

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