Стало известно, что Дмитрий Медведев выступит на пленарном заседании 27 июня

Оно пройдет в рамках ПМЮФ Зампред Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев примет участие в пленарном заседании Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ).
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