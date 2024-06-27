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Петербургский дневник

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Стало известно, что Дмитрий Медведев выступит на пленарном заседании 27 июня

Стало известно, что Дмитрий Медведев выступит на пленарном заседании 27 июня

Оно пройдет в рамках ПМЮФ Зампред Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев примет участие в пленарном заседании Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ).

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