Мэрия Красноярска требует снести единственный за Уралом кинологический манеж

В Красноярске хотят снести единственный за Уралом крытый манеж для занятий спортом с собаками. Там бесплатно тренировались дети с ограниченными возможностями, те, с кого сняли этот статус, а также сироты.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии