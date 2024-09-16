В Челябинске подросток пришел в школу с молотком. Есть пострадавшие

Школьники пострадали от нападения подростка в Ленинском районе Челябинска. Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в филиале школы №68 на улице Барбюса в Ленинском районе Челябинска.
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