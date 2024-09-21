Бюджетный "Ланцет": бойцы используют новый дрон-камикадзе в зоне СВО

Эффективно штурмовать вражеские позиции сейчас помогают модернизированные дроны. Эти аппараты оснащены системой самонаведения и не тратят энергию на полет, благодаря чему способны обрушить на врага всю мощь боезаряда.
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