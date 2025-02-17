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Царьград

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Центробанк рассказал о новых основаниях для блокировки счетов в банках

Центробанк рассказал о новых основаниях для блокировки счетов в банках

Банки будут получать непубличные индикаторы сомнительности клиентов.Центробанк обновил критерии, на основании которых могут блокироваться счета граждан России в банках.

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