Закон и Порядок

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Принц СА может принять участие в консультациях по Украине

Принц СА может принять участие в консультациях по Украине

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд может принять участие в консультациях по урегулированию конфликта между Россией и Украиной.

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Комментарии
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Александр Рожков
Прекрасно! Как все замечательно складывается! У нас опять появляется великолепная возможность проявить свою добрую волю!
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