Принц СА может принять участие в консультациях по Украине

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд может принять участие в консультациях по урегулированию конфликта между Россией и Украиной.
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