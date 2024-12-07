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  • Семен Демин
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«Вышел из лифта и с ноги в дверь»: в Подольске дети иноземцев снимают на видео свои подвиги

«Вышел из лифта и с ноги в дверь»: в Подольске дети иноземцев снимают на видео свои подвиги

Avia.pro - СМИ Жители одного из домов в Подольске стали невольными свидетелями шокирующего преступления.

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