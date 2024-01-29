Самые маленькие обитаемые острова в мире, куда можно сбежать от повседневной суеты

Каждый из нас мечтает оказаться далеко от шума и суеты повседневной жизни, а иногда даже готов отправиться на необитаемый остров хоть на парочку дней, чтобы сбежать от работы, выполнения массы поручений, надоедливого окружения и быта.
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