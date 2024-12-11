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Коктейль для кожи: какие компоненты в уходовых средствах можно и нельзя сочетать

Коктейль для кожи: какие компоненты в уходовых средствах можно и нельзя сочетать

При слове «коктейль» мы представляем вкусный напиток с сочетанием разных ингредиентов. А что, если попробовать составить коктейль для кожи из полезных компонентов и тем самым взаимно усилить эффективность средств? фото: iStockphotoВажно знать, какие компоненты можно смешивать в домашних уходовых средствах, чтобы они работали синергично, а еще — понимать, какие сочетания могут привести к раздражению кожи или снижению эффективности продуктов.

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