«Калашников» представит усовершенствованный катер «Лидер-11»

Фото: Концерн «Калашников» Концерн «Калашников» впервые представит обновленный многофункциональный поисково-спасательный катер «Лидер-11» проекта EY-11 на XVI Международном салоне средств обеспечения безопасности «Комплексная безопасность».
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