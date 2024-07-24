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Проект ´Выбор за нами´.

Проект ´Выбор за нами´.

23 июля в оздоровительном лагере ´Созвездие´ проведена игра по станциям ´Быть здоровым здорово!´, в рамках профилактического проекта ´Выбор за нами´, целью которой являлось формирование принципов здорового образа жизни.

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