Проект ´Выбор за нами´.

23 июля в оздоровительном лагере ´Созвездие´ проведена игра по станциям ´Быть здоровым здорово!´, в рамках профилактического проекта ´Выбор за нами´, целью которой являлось формирование принципов здорового образа жизни.
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