Аргументы недели

98 680 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • виталий афонин
    и ноль промиле до кучи.Медведев заявил, ...
  • Наталия
    Все главные вопросы в этом интервью подняты. Хотелось бы услышать  вразумительные ответы от  тех, кто  несет не размы...Военный инженер Т...
  • Дмитрий Фактурович
    Сломал бы шею, посмешил бы народ.Байден упал во вр...

Бывший советник ЦРУ Рикардс выразил мнение, что Путин при помощи «нефтяного оружия» может сорвать план Байдена по переизбранию

Бывший советник ЦРУ Рикардс выразил мнение, что Путин при помощи «нефтяного оружия» может сорвать план Байдена по переизбранию

Бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс в статье для The Daily Reckoning заявил, что в администрации главы США Джо Байдена пытаются манипулировать ценами на нефть, однако Россия способна легко сорвать эти планы.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх