БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Встреча в Ирландии: у ЕС больше нет ни денег, ни ракет для Киева ﻿

Встреча в Ирландии: у ЕС больше нет ни денег, ни ракет для Киева ﻿

Вера МЕЛЬНИК   В Ирландии на курорте «Лощина друидов» в течение двух дней (1 – 2 сентября) проходила неформальная встреча министров иностранных дел стран-членов ЕС.

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