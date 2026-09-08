Встреча в Ирландии: у ЕС больше нет ни денег, ни ракет для Киева ﻿

Вера МЕЛЬНИК В Ирландии на курорте «Лощина друидов» в течение двух дней (1 – 2 сентября) проходила неформальная встреча министров иностранных дел стран-членов ЕС.
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