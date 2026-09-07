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Воронежские новости

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Завтра похолодание до +10 градусов и небольшой дождь

Завтра похолодание до +10 градусов и небольшой дождь

Завтра утром станет прохладнее, а ветер утихнет. Но днём температура останется комфортной. Не пропустите детали!Сегодня, 7 сентября, дневная температура воздуха составит +17 градусов.

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