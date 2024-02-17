Бойцы службы ГСМ показали, как ночью доставляют топливо на позиции наших военнослужащих

Специалисты службы горюче-смазочных материалов (ГСМ) развернули целую сеть мобильных пунктов заправки, баз хранения и перекачки всех видов топливо, чтобы снабжать бойцов «Западной» группировки войск на Купянском направлении.
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