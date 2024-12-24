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  • Лена Елена
    Что творится в стране?! Где власти?!Закон, а где его ...

Закон, а где его лазейки

Закон, а где его лазейки

Тема дня: Госдума одобрила запрет брать в школы не знающих русский язык мигрантов  Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, который запрещает зачислять в школы детей мигрантов, которые не знают русского языка.

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Лена Елена
Что творится в стране?! Где власти?!
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