Песков: Директор Большого театра будет назначен не президентом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на данный момент не существует каких-либо решений относительно руководства Большого театра, и президент не участвовал в конкретных назначениях на этот счет.
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