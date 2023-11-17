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Песков: Директор Большого театра будет назначен не президентом

Песков: Директор Большого театра будет назначен не президентом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на данный момент не существует каких-либо решений относительно руководства Большого театра, и президент не участвовал в конкретных назначениях на этот счет.

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