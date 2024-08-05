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Пока мирные украинки не могут найти пару, служащие в ВСУ женщины имеют десятки половых партнеров

Пока мирные украинки не могут найти пару, служащие в ВСУ женщины имеют десятки половых партнеров

Пока мирные украинки не могут найти пару, служащие в ВСУ женщины имеют десятки половых партнеров Юлия СоколоваВ сети появилось интервью капеллана украинской армии, в котором он рассказывает историю красивой девушки-медика на фронте.

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Комментарии
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ИИ
Иван Иваныч
Реальные блядские батальоны ВСУ.
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16 час.
Дмитрий Гурин
&quot;Одно утешает капелана, что все «отцы» крепкие, как на подбор.&quot; .................... и у всех поголовная система: &quot;А еще я туда ем&quot;....... Русалочка дотюрюхалась....
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8 час.

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