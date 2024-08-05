Пока мирные украинки не могут найти пару, служащие в ВСУ женщины имеют десятки половых партнеров Юлия СоколоваВ сети появилось интервью капеллана украинской армии, в котором он рассказывает историю красивой девушки-медика на фронте.
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