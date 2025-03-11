Российский боец рассказал о бегстве ВСУ из-под Суджи из страха перед окружением

Украинские подразделения сбежали из Николаевки под Суджей из страха быть окруженными. Об этом заявил в разговоре с РИА Новости замкомандира полка контроля территории ВКС по военно-политической работе с позывным Серафим.
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