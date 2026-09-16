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«Стратегия запугивания российской угрозой»: что стоит за закрытием последнего в Германии генконсульства РФ

«Стратегия запугивания российской угрозой»: что стоит за закрытием последнего в Германии генконсульства РФ

Власти ФРГ закрыли последнее в Германии генконсульство РФ. Посол России в ФРГ Сергей Нечаев выразил надежду на то, что «вместе с трезвомыслящими немецкими политиками» вопрос возобновления работы российского генконсульства будет «решён благополучно, в интересах обеих стран».

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