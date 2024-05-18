Украина воюет за само колонизацию, за само попуасию, как и считает её Европа и Америка, т.е. аборигенами, наподобие коренным австралийцам и индейцам.

Сан Саныч КОТ

Что бы избежать мобилизацию собирай людей вооружайтесь и стреляйте всех кто хватает вас и гоняет на убой вам все ровно не победить Россию русские войска сотрут всю Украину в пыль и все земли отойдут Великой России вам совет уничтожите банду Зе и выберите своего нормального президента как у нас в России и будете жить.