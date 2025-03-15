Вице-премьер Сербии заявил об опасности ареста президента Додика

Предупреждение о том, что в ночь с 15 на 16 марта разжигающие гражданскую войну европейские силы могут арестовать президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины (БиГ) Милорада Додика, заявил вице-премьер Сербии Александр Вулин, 1слова приводит газета Novosti.