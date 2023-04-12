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Премьер Украины Шмыгаль назвал возможную дату начала контрнаступления ВСУ

Премьер Украины Шмыгаль назвал возможную дату начала контрнаступления ВСУ

Контрнаступление украинских войск может начаться летом. Такое заявление сделал глава правительства Украины Денис Шмыгаль в беседе с американским изданием The Hill.

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