Автозавод «Урал» расширяет производство: открыт новый сборочный корпус

Новый автосборочный корпус был построен в кратчайшие сроки – менее чем за два года. Уникальность объекта в том, что он спроектирован, включая все технологические цепочки, российскими специалистами и оснащен большей частью отечественным ….
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