Адвокаты арестованного в Швейцарии россиянина Клюшина пожаловались в ЕСПЧ

Адвокаты гражданина РФ Владислава Клюшина направили жалобу в Европейский суд по правам человека с просьбой приостановить его экстрадицию в США до выводов об обоснованности действий швейцарской юстиции, сообщает посольство России в Швейцарии.
Адвокаты гражданина РФ Владислава Клюшина направили жалобу в Европейский суд по правам человека с просьбой приостановить его экстрадицию в США до выводов об обоснованности действий швейцарской юстиции, сообщает посольство России в Швейцарии.
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