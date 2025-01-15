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ФСБ рассекретила показания повесившего 120 человек палача вермахта Фойербаха

ФСБ рассекретила показания повесившего 120 человек палача вермахта Фойербаха

ФСБ опубликовала копии допроса фашистского преступника, штабс-ефрейтора армии вермахта Мартина Фойербаха, который жестоко казнил больше 100 человек.

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